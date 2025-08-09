Sporting queixa-se de Lage por ofensas ao árbitro da Supertaça

09 ago, 2025 - 19:42
O Sporting apresentou uma participação disciplinar contra Bruno Lage, treinador do Benfica, junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.
A informação foi avançada pelo Record.
Em causa as alegadas ofensas proferidas pelo técnico encarnado ao árbitro Fábio Veríssimo na partida da Supertaça, a 31 de julho.
A mesma fonte acrescenta que os leões querem uniformidade de tratamento por parte do CD, que noutras ocasiões já suspendeu jogadores, como Harder, por palavras.
Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu por 1-0 e conquistou a Supertaça.