  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Sporting queixa-se de Lage por ofensas ao árbitro da Supertaça

09 ago, 2025 - 19:42

Em causa alegadas declarações proferidas pelo técnico perto do final da partida.

O Sporting apresentou uma participação disciplinar contra Bruno Lage, treinador do Benfica, junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

A informação foi avançada pelo Record.

Em causa as alegadas ofensas proferidas pelo técnico encarnado ao árbitro Fábio Veríssimo na partida da Supertaça, a 31 de julho.

A mesma fonte acrescenta que os leões querem uniformidade de tratamento por parte do CD, que noutras ocasiões já suspendeu jogadores, como Harder, por palavras.

Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu por 1-0 e conquistou a Supertaça.

