Lage e a dupla Pavlidis-Ivanovic: "O entendimento num curto espaço de tempo foi muito bom"

O treinador do Benfica falou aos jornalistas na véspera do Benfica-Nice, jogo a contar para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Os lisboetas ganharam a primeira mão, no sul de frança, por 2-0, com golos de Florentino e Ivanovic.

Bruno Lage confirmou a convocatória de Akturkoglu, um avançado que tem sido associado ao Fenerbahçe, elogiou o trabalho de Pavlidis, Ivanovic e Henrique Araújo e, entre elogios ao Nice, preferiu não falar da participação disciplinar do Sporting contra o treinador, por vernáculo.

Nice

"Estamos a falar de uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Do outro lado está um grande treinador, excelentes jogadores. Qualquer equipa neste momento pode vencer fora. Nós vencemos fora. Eles têm essa competência. Por isso mesmo é que eu cheguei aqui e não respondi a metade das perguntas que vocês fizeram porque temos que estar determinados e concentrados [referência a participação do Sporting, Lage só quis falar do jogo]. Não pode haver distração nenhuma, de modo a que amanhã possamos concluir a nossa tarefa. Queremos vencer o jogo e seguir em frente na competição."



Akturkoglu

"Aquilo que posso dizer é que não contei com ele para o primeiro jogo com o Nice porque estava lesionado. Recuperou, hoje treinou, não sente dor e está convocado para o jogo de amanhã [terça-feira]."

Repetição da dupla Pavlidis-Ivanovic?

"Cada jogo tem a sua estratégia. O entendimento entre os dois num curto espaço de tempo foi muito bom, o que nos deixa satisfeitos. Independentemente de jogar com os dois, é sentirmos que o trabalho deles e do Henrique Araújo tem sido muito bom nestas quatro semanas. Temos de entrar determinados para concluir a tarefa iniciada em Nice"