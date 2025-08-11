Quem é Amoura, o alvo do Benfica para o ataque? “Ajudaria a criar espaços para o 9"

11 ago, 2025 - 13:00 • Eduardo Soares da Silva
Mohamed Amoura, do Wolfsburgo, é o alvo do Benfica para completar a frente de ataque, segundo o jornal "Record". É um ponta de lança de baixa estatura, com 1m70, e com talento especial para jogar numa dupla de avançados, segundo Carlos Leal, antigo diretor desportivo do Arminia Bielefeld.
"Seria ótimo jogar em dupla, é o ideal para ele, porque ajudaria a criar espaços para um jogador que fosse uma âncora, um número nove verdadeiro com ele à volta", avalia.
Foi nessa função que Amoura se destacou na Bundesliga. Marcou dez golos e registou nove assistências em 34 jogos disputados pelo clube alemão. Aí, fazia dupla com vários avançados, desde o português Tiago Tomás até ao dinamarquês Jonas Wind.
"Ele não é o número nove clássico, é um jogador móvel e que se movimenta de forma muito inteligente, aparecendo em várias zonas diferentes do último terço. Imagino-o partindo da linha, mas nunca como um extremo clássico, mas sim a fugir para dentro. É um jogador inteligente e com 'timing' para surgir na área para finalizar", recorda, à Renascença.
Amoura, de 24 anos, tem vindo numa ascenção rápida. Saiu da Argélia em 2021, depois de se ter destacado no Sétif.
Rumou à Suíça, onde fez duas temporadas de destaque no Lugano, o que lhe mereceu a transferência para o Union St. Gilloise, da Bélgica. Aí, fez a melhor carreira até então, em 2023/24, com 21 golos marcados e mais sete assistências.
O Benfica jogou com uma dupla de avançados frente ao Nice: o goleador da época passada Pavlidis fez parceria com uma das contratações sonantes deste verão, o croata Ivanovic, que se estreou com um golo.
"Havia a ideia aqui na Alemanha que o Amoura poderia ser um alvo para a Arábia Saudita, acho que foi essa a ideia no início do mercado, mas não houve movimentação até agora. Continua no mercado. A Arábia Saudita seria para atingir valores mais altos, mas, não existindo essa opção, deve estar aberto para uma mudança para o Benfica", considera Leal.
O dirigente português, radicado na Alemanha há vários anos, explica que o Wolfsburgo não vive os melhores dias em termos de finanças e a transferência pode servir o propósito de equilibrar as contas.
"Eles têm uma certa necessidade de encaixe porque a Volkswagen, dona do clube, não está numa fase muito favorável. A necessidade aumentou nos últimos dois anos e o Amoura seria uma solução ideal e encaixa bem nesse sentido da venda", avalia.
De acordo com o "Record", o Wolfsburgo procura um valor a rondar os 35 milhões para permitir a saída. Não há outros rumores a associar o jogador, pelo que a transferência pode até ser feita por menos.
"Penso que seria possível um acordo por um preço mais baixo, também não há muitos rumores de outras opções para ele. O Benfica, à primeira vista, sendo a opção mais válida, acho que é possível chegar a um valor mais baixo", conclui.
As águias já gastaram perto de 80 milhões de euros este verão com as contratações de Richard Ríos (27 milhões), Ivanovic (22 milhões), Dedic (12 milhões), Samuel Dahl (nove milhões), Obrador (cinco milhões) e Enzo Barrenechea (três milhões pelo empréstimo).