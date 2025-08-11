Quem é Amoura, o alvo do Benfica para o ataque? “Ajudaria a criar espaços para o 9"

Mohamed Amoura, do Wolfsburgo, é o alvo do Benfica para completar a frente de ataque, segundo o jornal "Record". É um ponta de lança de baixa estatura, com 1m70, e com talento especial para jogar numa dupla de avançados, segundo Carlos Leal, antigo diretor desportivo do Arminia Bielefeld. "Seria ótimo jogar em dupla, é o ideal para ele, porque ajudaria a criar espaços para um jogador que fosse uma âncora, um número nove verdadeiro com ele à volta", avalia. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Foi nessa função que Amoura se destacou na Bundesliga. Marcou dez golos e registou nove assistências em 34 jogos disputados pelo clube alemão. Aí, fazia dupla com vários avançados, desde o português Tiago Tomás até ao dinamarquês Jonas Wind.

"Ele não é o número nove clássico, é um jogador móvel e que se movimenta de forma muito inteligente, aparecendo em várias zonas diferentes do último terço. Imagino-o partindo da linha, mas nunca como um extremo clássico, mas sim a fugir para dentro. É um jogador inteligente e com 'timing' para surgir na área para finalizar", recorda, à Renascença.

Amoura, de 24 anos, tem vindo numa ascenção rápida. Saiu da Argélia em 2021, depois de se ter destacado no Sétif. Rumou à Suíça, onde fez duas temporadas de destaque no Lugano, o que lhe mereceu a transferência para o Union St. Gilloise, da Bélgica. Aí, fez a melhor carreira até então, em 2023/24, com 21 golos marcados e mais sete assistências. O Benfica jogou com uma dupla de avançados frente ao Nice: o goleador da época passada Pavlidis fez parceria com uma das contratações sonantes deste verão, o croata Ivanovic, que se estreou com um golo. "Havia a ideia aqui na Alemanha que o Amoura poderia ser um alvo para a Arábia Saudita, acho que foi essa a ideia no início do mercado, mas não houve movimentação até agora. Continua no mercado. A Arábia Saudita seria para atingir valores mais altos, mas, não existindo essa opção, deve estar aberto para uma mudança para o Benfica", considera Leal.