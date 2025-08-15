Bruno Lage garante “máxima força para o Estrela”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, não quer poupanças contra o Estrela Amadora, partida de estreia dos encarnados no campeonato, fala sobre Akturkoglu, Schjelderup e a queixa do Sporting.

Situação de Akturkoglu

"É muito importante para a equipa. Penso que os dados são estes. 25 golos e assistências. Feliz no Benfica, escolheu um novo número, fez um início bom. É público que recebeu uma proposta, mas sinto que está focado na equipa. Conto com ele para o jogo de amanhã".

Dar minutos?

"Neste momento é máxima força para o Estrela. Independentemente de quem jogue, tem dado uma boa resposta. Haveremos de dar minutos e oportunidade para ter tempo de jogo. Podemos criar isso em contexto de treino ou de jogo. Estamos a preparar o início de época para que seja de acordo com o que achamos que é o ideal".

Participação do Sporting

"Não estou nada preocupado. O que consta na queixa é falso. Estou seguro de que Fábio Veríssimo vai dizer o mesmo que eu. Nada preocupado".

Schjelderup. Que papel no Benfica?

"Sei onde tem de evoluir, teve momentos muito bons, jogos de grande exigência, de Liga dos Campeões e correspondeu. Atrasou-se no início da temporada, mas teve oportunidades de jogar. Têm de apresentar rendimento. É um miúdo com enormes qualidades, pode beneficiar de um jogo de mais posse, domina o espaço entre linhas, situações de 1 contra 1. Há um outro lado em que tem de continuar a evoluir. Estamos muito satisfeitos com ele".

Tomás Araújo e blocos baixos

"O Tomás ainda está em fase de recuperação. Percebo a pergunta, não concordo tanto. Tivemos boas exibições contra equipas em blocos baixos. Vi o jogo do Estrela com o Estoril e nem sempre vi um bloco baixo, vi uma equipa agressiva. Temos de ir ao encontro do ano passado. Temos apresentado bons indicadores no controlo de jogo com bola e temos de continuar nesse caminho".