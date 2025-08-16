Bruno Lage. "Welcome to portuguese league"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, considera que a sua equipa foi aguerrida e sólida na partida contra o Estrela Amadora.

Resultado melhor que a exibição

"Vitória para o Cruz, para os adeptos, vitória dos jogadores, fomos uma equipa aguerrida. Ganhar, ponto. Foi o que disse aos jogadores no final do jogo, em jeito de brincadeira, mas em inglês: 'Welcome to portuguese league'. Têm de perceber que as equipas portuguesas são muito fortes, são muito boas, principalmente a jogar nos seus estádios. Tivemos de ser uma equipa sólida. 4 jogos, 4 vitórias, 0 golos sofridos".

Benfica não foi muito acutilante

"Entender o momento de cada jogo. Criámos algumas oportunidades, o Estrela criou as suas oportunidades. Quando olharmos para trás vamos ver que há jogos que são assim, de campeão. Criámos as oportunidades suficientes para vencer, vestimos o fato de macaco. O mais importante é vencer e seguir em frente".

Mesmo onze

"Esta era a partida mais importante. Esta equipa é a que tem mais minutos. Numa semana normal, teríamos folga amanhã, mas vamos treinar. Estamos a fazer a pré-época com jogos oficias. Sentimos que precisamos de toda a gente, valorizar a entrada dos jogadores".

Akturkoglu

"Opção técnica. Sentimos que o Andreas [Schjelderup] fez um grande jogo, precisávamos de um homem para dar mais velocidade, optámos pelo Prestianni. Está feliz de estar cá. Pode jogar na quarta. Está feliz, escolheu outro número. Começou bem a época, senti-o feliz. É um jogador do Benfica".