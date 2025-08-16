Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Bruno Lage. "Welcome to portuguese league"

16 ago, 2025 - 23:03

O Benfica sofreu para vencer na Reboleira na sua primeira partida para o campeonato 2025/26.

A+ / A-

O treinador do Benfica, Bruno Lage, considera que a sua equipa foi aguerrida e sólida na partida contra o Estrela Amadora.

Resultado melhor que a exibição

"Vitória para o Cruz, para os adeptos, vitória dos jogadores, fomos uma equipa aguerrida. Ganhar, ponto. Foi o que disse aos jogadores no final do jogo, em jeito de brincadeira, mas em inglês: 'Welcome to portuguese league'. Têm de perceber que as equipas portuguesas são muito fortes, são muito boas, principalmente a jogar nos seus estádios. Tivemos de ser uma equipa sólida. 4 jogos, 4 vitórias, 0 golos sofridos".

Benfica não foi muito acutilante

"Entender o momento de cada jogo. Criámos algumas oportunidades, o Estrela criou as suas oportunidades. Quando olharmos para trás vamos ver que há jogos que são assim, de campeão. Criámos as oportunidades suficientes para vencer, vestimos o fato de macaco. O mais importante é vencer e seguir em frente".

Mesmo onze

"Esta era a partida mais importante. Esta equipa é a que tem mais minutos. Numa semana normal, teríamos folga amanhã, mas vamos treinar. Estamos a fazer a pré-época com jogos oficias. Sentimos que precisamos de toda a gente, valorizar a entrada dos jogadores".

Akturkoglu

"Opção técnica. Sentimos que o Andreas [Schjelderup] fez um grande jogo, precisávamos de um homem para dar mais velocidade, optámos pelo Prestianni. Está feliz de estar cá. Pode jogar na quarta. Está feliz, escolheu outro número. Começou bem a época, senti-o feliz. É um jogador do Benfica".

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?