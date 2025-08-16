Menu
  Bola Branca 18h14
  15 ago, 2025
Morreu Cruz, bicampeão europeu pelo Benfica

16 ago, 2025 - 18:36

O antigo defesa tinha 84 anos.

O Benfica confirma a morte de Fernando Cruz, antigo jogador bicampeão europeu pelos encarnados em 1961 e 62.

"O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o desaparecimento de um dos mais lendários jogadores da história do clube e endereça à família de Cruz, as suas mais sentidas condolências", escrevem as águias, em comunicado.

O antigo lateral esquerdo do Benfica estreou-se de águia ao peito com 20 anos e, para além dos dois títulos europeus, conquistou ainda oito campeonatos nacionais, três taças de Portugal e quatro taças de honra.

Entre 1959 e 1970, Cruz disputou 445 jogos pela equipa da Luz, tendo apontado um golo.

Esteve ainda em todas as cinco finais da Taça dos Campeões, disputadas pelo Benfica na década de sessenta.

Seguiu depois para o Paris Saint Germain, tendo feito parte da sua primeira equipa. Terminou a carreira na Venezuela.

Já pela Seleção Nacional cumpriu 11 internacionalizações.

Cruz morre aos 84 anos, vítima de cancro.

  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
