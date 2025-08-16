Salvou-se o resultado para o Benfica

16 ago, 2025 - 22:38
O Benfica venceu o Estrela da Amadora, por 1-0, e entrou a ganhar no campeonato, coisa que não conseguiu nas duas épocas anteriores.
A exibição dos encarnados foi fraca, mas salvaram o essencial para quem quer tentar recuperar o título: a vitória.
O único golo da partida foi apontado por Pavlidis, de grande penalidade, após falta sobre Ivanovic.
A equipa da Reboleira foi sempre tentando, teve várias ocasiões, algumas clamorosas, mas não teve eficácia.
Os comandados de Bruno Lage vão agora preparar a partida do playoff da Liga dos Campeões contra o Fenerbahce.
Veja o resumo da partida: