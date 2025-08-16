Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
I Liga

Salvou-se o resultado para o Benfica

16 ago, 2025 - 22:38

Pavlidis fez o único golo do jogo. Veja o resumo da partida.

O Benfica venceu o Estrela da Amadora, por 1-0, e entrou a ganhar no campeonato, coisa que não conseguiu nas duas épocas anteriores.

A exibição dos encarnados foi fraca, mas salvaram o essencial para quem quer tentar recuperar o título: a vitória.

O único golo da partida foi apontado por Pavlidis, de grande penalidade, após falta sobre Ivanovic.

A equipa da Reboleira foi sempre tentando, teve várias ocasiões, algumas clamorosas, mas não teve eficácia.

Os comandados de Bruno Lage vão agora preparar a partida do playoff da Liga dos Campeões contra o Fenerbahce.

Veja o resumo da partida:

Ouvir
