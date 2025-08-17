Menu
Benfica dá detalhes sobre funeral de Cruz, bicampeão europeu

17 ago, 2025 - 18:52

Antigo lateral-esquerdo faleceu no sábado aos 84 anos.

A+ / A-

As cerimónias fúnebres de Fernando Cruz, bicampeão europeu pelo Benfica, vão decorrer entre segunda e terça-feira.

Segundo o clube da Luz, o corpo do antigo lateral-esquerdo vai estar na Igreja das Furnas, em Lisboa, a partir das 17h00 desta segunda-feira.

Para as 12h15 de terça está marcada a cremação, no cemitério de Barcarena.

Cruz faleceu no sábado, aos 84 anos, vítima de cancro.

O jogador esteve 11 épocas de águia ao peito. Conquistou duas Taças dos Campeões Europeus, oito campeonatos e três Taças de Portugal.

