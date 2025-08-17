Benfica faz “jogo-treino” contra Sub23

17 ago, 2025 - 18:13
Os jogadores do Benfica que não foram utilizados, este sábado, na partida contra o Estrela da Amadora, realizaram este domingo um jogo de treino contra um misto de atletas da equipa B e dos Sub23 dos encarnados.
Entre os jogadores utilizados esteve Akturkoglu.
Já Tomás Araújo, Leandro Santos e Obrador foram chamados à equipa B, que este domingo está a defrontar o Leixões.
O treinador Bruno Lage já tinha prometido minutos para todos.
“A seu tempo haveremos de dar minutos a toda a gente. Podemos criar isso em contexto de treino. Estamos a tentar encontrar um jogo particular para domingo para proporcionar a todos um início de época de acordo com o que achamos ser ideal”, referiu.
Até agora, o Benfica soma quatro jogos oficiais: quatro vitórias e zero golos sofridos. Foram utilizados 18 jogadores até agora, com repetição do onze em três desses quatro jogos.
A equipa da Luz volta a entrar em campo na próxima quarta-feira contra o Fenerbahce para a primeira mão do playoff da Liga dos Campeões.