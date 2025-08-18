Capristano recorda Mourinho no Benfica: "Métodos e forma como falava com jogadores eram diferentes"

18 ago, 2025 - 12:40 • João Fonseca
José Mourinho chegou ao Benfica em meados de setembro de 2000. Foi o primeiro trabalho como treinador principal, depois de ser adjunto no Barcelona de Robson e Van Gaal, e chegava pela mão de João Vale e Azevedo, o presidente que ao lado tinha José Manuel Capristano.
“Havia quem quisesse o Toni nessa altura e havia quem quisesse o José Mourinho”, conta em Bola Branca. Na altura, época de eleições, Toni era o treinador de Manuel Vilarinho, o candidato que viria a ganhar as eleições.
“Acho que a pessoa que mais se esforçou e conseguiu trazer o José Mourinho foi o Eládio Paramés. Fez pressão junto do Vale e Azevedo, o Toni ficou para trás e veio o José Mourinho”, recorda.
Apesar de Capristano preferir na altura Toni, acabou por dar o braço a torcer. “Lembro-me que disse ao Vale e Azevedo que o Toni era a pessoa indicada, porque estava na crista da onda, era véspera de eleições”, conta, mencionando outra vez o homem que foi campeão nacional em 1994, altura em que se inaugurou um jejum que se estenderia até 2005.
“O Mourinho fez meia dúzia de treinos e, ao terceiro ou quarto, fui ao gabinete do presidente e disse: ‘mea culpa, mea culpa. Ainda bem que foi o senhor que decidiu. Realmente, os métodos dele são diferentes, a forma como fala com os jogadores é diferente, vamos ser felizes.”
Mas a seguir Vale e Azevedo e José Manuel Capristano perderam as eleições contra Vilarinho e, depois de uma vitória por 3-0 contra o Sporting na Luz, o treinador foi ter com o novo presidente e fez um ultimato para renovar o contrato.
Essa renovação nunca chegou, por isso Mourinho, que tinha Mozer como adjunto, saiu depois de 11 jogos e 76 dias. A aventura durou entre 20 de setembro e 5 de dezembro.
O Benfica vai agora defrontar o Fenerbahçe de Mourinho no play-off de acesso à Liga dos Campeões. “É um treinador que tem um currículo que fala por si, para além do currículo e de ser um grande treinador, conhece muito bem o futebol português, portanto é mais uma dificuldade que o Benfica tem.”
Seria possível um regresso de Mourinho ao Benfica, será que o treinador tem essas contas por ajustar com o passado? “Não estou dentro da consciência dele, mas realmente treinar o Benfica é uma situação agradável para qualquer treinador”, defende.
“Ele, enquanto português e como começou no Benfica embora por muito pouco tempo, é capaz de ter um gosto especial em voltar ao Benfica. Mas não lhe posso dizer com garantia, porque não estou dentro da cabeça dele”, conclui.
Será que os benfiquistas gostariam da ideia? “Acho que gostariam”, diz sem hesitar. “Como eu disse sempre, Sérgio Conceição não muito obrigado. Não está em causa a capacidade dele como treinador. A maioria não aceitaria. Digo o contrário em relação ao José Mourinho. Nunca teve um litígio com o Benfica, respeitou sempre o Benfica.”
Ou seja, “muitos benfiquistas aceitariam de bom grado, é uma pessoa muito respeitada no futebol”.
O Fenerbahçe-Benfica, a contar para a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, joga-se na quarta-feira, na Turquia. Uma semana depois, a eliminatória fica fechada na Luz, em Lisboa.
Sobre as eleições agendadas para outubro, José Capristano reconhece valor ao presidente atual. “Gosto do Rui Costa. Acho que os clubes devem tender a ter presidências com grandes jogadores ou ex-jogadores”, diz em Bola Branca. “Não há nenhum advogado ou empresário que perceba tanto de futebol com o Rui Costa.”
Para Capristano, Rui Costa deve arranjar soluções na direção para o plano administrativo e financeiro. Se o fizer, “tem todas as condições para continuar”.
Quanto a Luís Filipe Vieira, putativo candidato, Capristano admite “consideração” pelo ex-presidente. “Ele é determinado. Quando pensa numa coisa, não há nada a fazer, é ele que decide”, explica. “Acolhe muito mal os conselhos… não acolhe. Ele não foi condenado a nada, tem toda a legitimidade para se candidatar, mas imaginemos que depois da eleição acontece qualquer coisa ou percalço judicial. Como é que o Benfica descalça a bota?”
Depois das dúvidas, Capristano tira o chapéu ao antigo dirigente. “O Luís Filipe Vieira fez uma obra extraordinária, na Luz e no Seixal. Na BTV, nas piscinas, nos ginásios. Reorganizou o Benfica, profissionalizou o Benfica. Não fez nada sozinho, mas liderava a equipa. Transformou o Benfica. Os benfiquistas devem estar gratos pela obra.”
Então, pode ganhar as eleições caso avance, é isso? “Tenho dúvidas, tenho dúvidas, mas depende de quem está com Luís Filipe Vieira. E quem é que Rui Costa vai ter com ele.”