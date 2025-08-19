Lage responde a Mourinho antes da Liga dos Campeões

19 ago, 2025 - 19:11 • Redação
“Nenhum clube português pode pagar um salário que um clube de topo turco paga”, disse esta terça-feira o treinador do Benfica, Bruno Lage, em resposta a José Mourinho.
O técnico português do Fenerbahçe destacou o forte investimento do Benfica num plantel de Liga dos Campeões.
Na antevisão do Fenerbahçe-Benfica, da primeira mão do play-off da Champions, o técnico encarnado deu troco a Mourinho.
"Vocês conhecem-no melhor do que eu. O que posso afirmar, porque tenho algum conhecimento do futebol turco, é que nenhum clube português pode pagar um salário que um clube de topo turco paga”, declarou Bruno Lage.
O treinador do Benfica considera que esta eliminatória é importante para as duas equipas e “Não é o mister Mourinho a jogar contra o Benfica, é o Fenerbahçe”.
“É uma eliminatória que, na minha opinião, será de 50/50. É muito importante para nós e para o Fenerbahçe. É muito importante para mim enquanto treinador e acredito que também o seja para Mourinho", salientou Bruno Lage, em conferência de imprensa.
Sobre Akturkoglu, alvo do Fenerbahçe no mercado, Bruno Lage garante que o extremo está focado unicamente em ajudar o Benfica.