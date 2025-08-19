Luís Filipe Vieira anuncia candidatura ao Benfica e acusa Rui Costa de destruir legado

19 ago, 2025 - 21:13 • Ricardo Vieira
Luís Filipe Vieira anunciou esta terça-feira, em entrevista à CNN Portugal, que vai ser candidato à presidência do Benfica nas eleições de 25 de outubro. Confirma-se a notícia avançada pela Renascença, no início de julho.
"As circunstâncias mudaram todas e vou ser candidato à presidência do Benfica", afirmou Luís Filipe Vieira, de 76 anos, que em 2022 disse que não voltaria à liderança do Benfica nem que Jesus Cristo descesse à terra.
O candidato diz que vai avançar porque teve "informações preocupantes" e o seu legado está a ser destruído pelo atual presidente, Rui Costa.
"Tem a ver muito com o legado que eu deixei. Deixei um legado muito muito grande no Benfica, um legado que nunca ninguém o fez, deixei o Benfica com património como nunca teve, com uma estrutura profissional admirada em termos europeus. Deixei uma casa como nunca ninguém a deixou. Ao longo destes quatro anos, tudo foi destruído menos o património, mas mesmo assim o património não teve manutenção e está deteriorado".
Luís Filipe Vieira considera que o Benfica está sem liderança e acusa Rui Costa de "falta de carácter", por o ter ignorado quando deixou a presidência dos encarnados ao fim de 18 anos.
O candidato decidiu avançar porque vê nuvens negras no futuro próximo do clube: "Tenho a noção que o Benfica vai passar por problemas gravíssimos. Basta ver o que se fez neste momento ao Benfica sem planeamento algum gastaram-se milhões, milhões e milhões".
O Benfica "não tem projeto, não tem gestão" e tudo é feito em função da campanha eleitoral, acusa Vieira, que critica o projeto "megalómano" do Benfica District, apresentado por Rui Costa.
Questionado sobre os casos de justiça, Luís Filipe Vieira considera que é inocente e tem toda a legitimidade para ser candidato.
"Sou um cidadão como outro qualquer, tenho os mesmos direitos, posso candidatar-me e confio plenamente na justiça e naquilo que eu fiz. Não fiz nada. Sou inocente. Vamos aguardar. As pessoas não se precipitem, ninguém me vai julgar publicamente."
O antigo líder das águias diz que em momento algum vai fugir da justiça e que "não lesou o Estado em lado nenhum" nem o Benfica.
"Quando entrei no Benfica tinha milhões depositados, quando saí tinha muitos menos. Talvez tivesse desperdiçado um pouco da minha vida em prol do Benfica. Se calhar zelei mais pelo Benfica do que devia ter zelado por mim próprio (...) Perdi muito dinheiro no Benfica", declarou.
Além de Luís Filipe Vieira, até agora, avançaram com candidaturas à presidência do Benfica Rui Costa, Noronha Lopes, Martim Mayer, João Diogo Manteigas e Cristóvão Carvalho.