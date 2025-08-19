Menu
Os 77 dias de Mourinho no Benfica: veja a Tertúlia Bola Branca

19 ago, 2025 - 12:25

O que fez o "special one" no Benfica, o que disse e como treinava? Na véspera do Fenerbahçe-Benfica, a Tertúlia Bola Branca viaja até 2000 com Diogo Luís e João Tomás, dois futebolistas desse plantel de 2000/01, e Rui Miguel Tovar. A moderação é do Hugo Tavares da Silva.

