Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Bruno Lage. “Se o Fenerbahçe está vivo, o Benfica está mais que vivo”

20 ago, 2025 - 22:45

Os encarnados empataram 0-0 na Turquia na primeira mão do playoff de acesso à Liga dos Campeões.

A+ / A-

O treinador do Benfica, Bruno Lage, gostou da exibição dos encarnados, apesar da expulsão de Florentino, que complicou a estratégia nos minutos finais da partida.

A partida

“Jogo competitivo, o Benfica foi claramente superior na primeira parte, com e sem bola. Na segunda parte, houve uma entrada forte das duas equipas. Tínhamos o objetivo de ganhar, fizemos a primeira alteração com mais um homem na frente [Ivanovic]. Infelizmente, aconteceu a expulsão, mas grande mérito da equipa em controlar o jogo.”

Empate foi mal-menor

Tínhamos a estratégia de controlar o jogo com bola. Jogámos com três médios. Fredrik jogava mais aberto ou mais fechado, mas nas entrelinhas e dois na frente. Isto porque o nosso adversário também joga com três médios e temos de igualar forças no meio-campo. Num ou outro lance, nos corredores, podíamos ter sido mais agressivos com cruzamentos e diagonais.”

Mourinho diz que Fenerbahçe está vivo

Se o Fenerbahçe está vivo, o Benfica está mais do que vivo. Amanhã vamos preparar o Tondela e temos o objetivo de ganhar os dois próximos dois jogos. E deixo o apelo aos adeptos para apoiar a equipa como se fosse um jogo de Champions, como hoje.”

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?