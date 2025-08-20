Empate deixa eliminatória para decidir na Luz

O Benfica empatou 0-0 na Turquia, diante do Fenerbahce, na primeira mão do playoff da Liga dos Campeões.

A partida foi equilibrada no primeiro tempo, mas com poucas oportunidades junto às duas balizas.

Já na segunda parte a equipa turca foi superior, especialmente a partir do minuto 70 em que Florentino foi expulso, por acumulação de amarelos.

Fica a ideia que as duas equipas tiveram mais medo de perder do que vontade de ganhar.

O Fenerbahce ainda marcou um golo, mas En Nesyry estava adiantado, após remate de longe de Talisca.

A eliminatória vai decidir-se na Luz na próxima semana.

Nota para o facto de este ser o quinto jogo oficial da temporada para o Benfica, o quinto sem sofrer golos.