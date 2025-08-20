Menu
  20 ago, 2025
Vem aí o Fenerbahçe-Benfica. Tudo o que precisa de saber sobre o jogo em Istambul

20 ago, 2025 - 12:33 • Lusa

O clube da Luz tem boas memórias do rival de Istambul, vencendo sempre nas três eliminatórias em que se cruzou com os turcos, a última precisamente no acesso à Champions, em 2018/19.

O Benfica começa a jogar esta quarta-feira em Istambul o grande objetivo do início de temporada, o acesso à fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, na visita ao Fenerbahçe, do português José Mourinho, na primeira mão do play-off.

Depois de ultrapassar o Nice na terceira pré-eliminatória, o Benfica defronta o emblema turco e vai tentar alcançar um bom resultado no sempre difícil e frenético estádio do Fenerbahçe, para depois assegurar um lugar na Champions na decisiva segunda mão, no Estádio da Luz, dentro de uma semana, em 27 de agosto.

Contudo, o cenário muda de figura quando aparece Mourinho na equação, já que os “encarnados” apenas uma vez superaram o mais titulado treinador português, numa final da Taça de Portugal, em 2004, quando o técnico ainda estava no Futebol Clube do Porto.

O acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, além do prestígio e dos milhões, pode trazer maior estabilidade para os lados da Luz e para o técnico Bruno Lage e o presidente Rui Costa, que terá eleições em outubro, enquanto uma eliminação no play-off, e respetiva queda para a Liga Europa, promete dividir ainda mais o universo benfiquista.

O Fenerbahçe-Benfica está agendado para as 20h00 (22h00 horas locais) e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.

