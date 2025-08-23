Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 22 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Benfica vence e continua com a baliza a zero

23 ago, 2025 - 22:35

Foram marcados três golos, mas o resultado é escasso face às oportunidades criadas.

A+ / A-

O Benfica derrotou o Tondela, por 3-0, e mantém-se sem sofrer golos esta época em jogos oficiais.

Os encarnados dominaram a partida e os golos foram apontados por Ivanovic, Aursnes e Prestianni num jogo em que o resultado peca por escasso. Pavlidis foi quem mais ocasiões desperdiçou este sábado, mas o grego foi sempre tentando.

Apesar de tudo a primeira parte foi mais entretida que a segunda, onde as águias entraram em modo "gestão". Bruno Lage fez várias alterações no onze a pensar na Champions da próxima quarta-feira contra o Fenerbahce.

Nota ainda para uma decisão do VAR, que reverteu uma grande penalidade a favor dos forasteiros.

De recordar ainda que a equipa da Luz tem uma partida em atraso no campeonato.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 22 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?