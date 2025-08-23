Benfica vence e continua com a baliza a zero

O Benfica derrotou o Tondela, por 3-0, e mantém-se sem sofrer golos esta época em jogos oficiais.

Os encarnados dominaram a partida e os golos foram apontados por Ivanovic, Aursnes e Prestianni num jogo em que o resultado peca por escasso. Pavlidis foi quem mais ocasiões desperdiçou este sábado, mas o grego foi sempre tentando.

Apesar de tudo a primeira parte foi mais entretida que a segunda, onde as águias entraram em modo "gestão". Bruno Lage fez várias alterações no onze a pensar na Champions da próxima quarta-feira contra o Fenerbahce.

Nota ainda para uma decisão do VAR, que reverteu uma grande penalidade a favor dos forasteiros.

De recordar ainda que a equipa da Luz tem uma partida em atraso no campeonato.