Benfica

Bruno Lage. “Podíamos ter alcançado outro resultado”

23 ago, 2025 - 23:14

Os encarnados venceram 3-0 e na próxima quarta-feira vão defrontar o Fenerbahce.

A+ / A-

O treinador do Benfica, Bruno Lage, gostou da exibição e da vitória contra o Tondela e lançou a partida contra o Fenerbahce.

Análise

"A equipa jogou após 72 horas do jogo da Turquia, uma viagem muito pesada, e o apoio foi fantástico. Tínhamos que ter uma primeira parte e entrada forte e foi isso que fizemos. Foi uma primeira parte de grande qualidade. Podíamos ter alcançado outro resultado. Permitimos uma grande exibição ao guarda-redes do Tondela. Valorizar também a forma como obtivemos os golos. Na segunda parte, uns por desgaste, outros por falta de ritmo, fomos sentindo e fizemos as alterações. Gerimos a equipa, tentámos que se mantivesse coesa. Manter o bloco a atacar e a defender. Soubemos controlar. Três pontos e agora começar já a preparar o jogo de quarta-feira, que é muito importante para nós"

Seis jogos sem sofrer golos

"É o trabalho coletivo. Mérito dos jogadores. Interpretam bem a estratégia. Era fundamental variar a construção, variando também os jogadores para o adversário não ter referências, e depois encontrar os caminhos para o golo. Procurar laterais por fora e atacar a linha defensiva. Mérito dos jogadores. O plano da segunda parte era este, de controlo."

Quarta-feira jogo muito importante

"É fundamental o apoio dos nossos adeptos. Sabíamos o que tínhamos que fazer em agosto, um troféu para conquistar, o acesso à Liga dos Campeões e o principal objetivo que é o campeonato. Mérito dos adeptos que têm apoiado, mas também dos nossos jogadores pela forma como se empenham"

