Benfica. Andreia Norton com época em risco

25 ago, 2025 - 17:00
O Benfica atualiza o estado clínico da médio Andreia Norton e as notícias não são boas.
Os encarnados confirmam que Andreia Norton vai ser submetida a cirurgia a lesão condral do joelho direito e a revisão de ligamentoplastia do ligamento cruzado anterior.
Segundo a equipa da Luz, a internacional portuguesa “deve ficar inapta para as opções da equipa pentacampeã nacional por um período alargado de tempo, sendo muito provável que não venha a ser utilizada em 2025/26”.
A jogadora lesionou-se a 7 de agosto e, inicialmente, não se falou na necessidade de operação.
É a segunda lesão grave nas encarnadas e a época oficialmente ainda nem começou. O primeiro caso foi de Ana Borges, que fez uma “lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo".