Benfica multado por comunicado após final da Taça de Portugal

25 ago, 2025 - 19:00

Encarados queixaram-se da arbitragem num jogo realizado há três meses.

O Benfica é multado em 816 euros pelo comunicado que lançou algumas semanas após a final da Taça de Portugal.

Os encarnados escreveram que a “verdade desportiva foi gravemente adulterada” na partida contra o Sporting.

O comunicado é de julho. O Conselho de Disciplina refere que o comunicado das águias ultrapassou os limites da “crítica objetiva”.

“É de concluir que o comunicado da Arguida SL Benfica SAD, nos segmentos assinalados, ultrapassa os limites da crítica objetiva, extravasando para o plano da imputação subjetiva, sob a forma de suspeita e sem qualquer base objetiva que a sustente (contrariando mesmo as informações de que dispunha), de uma suposta atuação intencional para deputar a verdade desportiva, pondo em causa a imparcialidade, probidade, honestidade e integridade profissional dos concretos agentes de videoarbitragem visados e, assim, ofendendo a sua honra, consideração e dignidade”, lê-se no comunicado.

