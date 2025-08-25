Slavko Vincic é o árbitro do Benfica -Fenerbahçe

25 ago, 2025 - 17:50
O esloveno Slavko Vincic é o árbitro nomeado pela UEFA para dirigir o Benfica - Fenerbahçe, partida da segunda mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões.
Este foi o árbitro que esteve no Benfica – Chelsea, dos oitavos de final do Mundial de Clubes.
A equipa de arbitragem é totalmente eslovena, com Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic como árbitros assistentes e David Smajc na função de quarto árbitro. Já Alen Borosak, é o VAR.
A partida está marcada para as 20h00 da próxima quarta-feira. Benfica e Fenerbahçe empataram na primeira mão.