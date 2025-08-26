Fã João Daniel prevê Carlos Álvarez na Luz, mas apontando a "outros voos"

Carlos Álvarez, extremo do Levante, é um dos novos nomes apontados ao Benfica para o fecho do mercado.

O jogador de 22 anos vem de uma época com sete golos marcados e 12 assistências e está pronto para outros patamares na opinião de João Daniel, médio da Sanjoanense, que partilhou o balneário do Sevilha B com o atacante.

"Foi o melhor jogador com quem joguei e que tem potencial para chegar ao topo do futebol", diz, a Bola Branca. Acrescenta que se destaca "pelo último passe e pela visão de jogo".

Álvarez é um extremo espanhol formado nos andaluzes e que poderá chegar à Luz por um valor a rondar os 15 milhões de euros.

Na última época, foi decisivo na subida de divisão do Levante, onde era colega do agora sportinguista Kochorashvili.

"Tem nível para mais, é jogador para outros patamares. Marcou o golo da subida do Levante. [Entrará de caras no onze do Benfica?] Claro que é necessário um periodo de adaptação, mas quando entrar já não sairá", finaliza o português formado no Sporting, que se diz "suspeito" por "ser fã" de Carlos Álvarez.



Neste momento, Álvarez perdeu espaço e tem atuado na condição de suplente utilizado nos dois jogos já realizados pela equipa da comunidade valenciana, o que pode abrir as portas para uma eventual saída até ao final do mercado de Verão, a 2 de setembro.

