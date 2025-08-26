"Mais racionais do que emocionais". Bruno Lage dá o mote para o Benfica-Fenerbahçe

O treinador Bruno Lage quer que o Benfica seja "mais racional do que emocional" na segunda mão do "play-off" da Liga dos Campeões contra o Fenerbahçe.

Após o empate na Turquia, as águias só dependem de uma vitória no Estádio da Luz para chegarem à fase principal da prova. Em conferência de imprensa, Lage reforça a importância do objetivo Champions, continua se comentar o mercado de transferências e detalha relação com Akturkoglu, que tem sido associado precisamente ao Fenerbahçe.

Que ambiente espera no Estádio da Luz: "Temos vontade enorme de jogar a Liga dos Campeões, sabemos da importância financeira que tem. Do outro lado está uma equipa de nível Champions, com jogadores de enorme qualidade e um treinador que já venceu a competição duas vezes. O José Mourinho conhece muito bem a equipa, a Luz. Todos temos de ser mais racionais do que emocionais,e espero um jogo tático, temos de ter a paciência e a inteligência para vencer o jogo. Temos, no mínimo, 90 minutos para vencer o jogo."

Motivação estará no pico, como está a equipa em termos de responsabilidade? "Está em todos os jogos, desde o início da época. Tínhamos um troféu para conquistar, depois começar bem a época, depois vencer para continua na Champions. A responsabilidade está sempre no topo."

Rumores sobre Álvarez e Sudakov: "Não vou falar de mercado, muito menos antes de um jogo de Liga dos Campeões."

Mourinho criticou árbitro da primeira mão e elogiou este: "Só trabalhei com este árbitro no jogo com o Chelsea no Mundial. Não fico preocupado pelo facto do árbitro ter elogiado o árbitro, o elogio que faremos todos é que no final falemos do jogo e não do árbitro."

Disse que Mourinho sabia os jogadores que iria utilizar para lá de Trubin e António Silva: "Foi uma piada que saiu ao contrário, não queria abrir mais o jogo. Já vos adiantei metade do trabalho, que poderia também ser o mais fácil de antecipar. Independentemente do onze inicial, importante é sabermos o que temos de fazer em termos ofensivos e defensivos.

Manter três médios e não ter Florentino: "Abre-se a porta a muita gente, mais do que jogarmos com três médios, é saber controlar o meio-campo advesário. Depende de como eles podem jogar, se Talisca joga como segundo avançado ou médio. São tudo variantes."

Relação com Akturkoglu e tristeza no fim do jogo com Tondela: "Tenho boa relação com todos os jogadores, o Aktur é especial e os nossos adeptos ainda não o conhecem como homem. Achei piada os jornalistas turcos que acenaram para ele. Viu as imagens do Akturkoglu quando entrou em campo? Sorridente, entrou para ajudar a equipa. Não fez uma boa prestação e saiu desiludido. Não é assunto para mim. Será assunto se alguém não contribuir e achar que está tudo bem."

Entrada na Champions pode impactar o mercado? "Temos uma estratégia definida no final do último campeonato. A minha preocupação é o jogo de amanhã, o resto está na mão do presidente."

Porquê Florentino treinar com a equipa B? "Treinando com a equipa B, treina melhor do que fazer um treino de véspera de jogo".

Como surpreender José Mourinho? "Não concordo que tenhamos pensado a duas mãos. Sem bola, temos de defender atrás da linha da bola, independentemente de ser bloco alto ou baixo. Temos de ser compactos e ser agressivos. Com bola, temos de ter a mesma agressividade. O objetivo é chegar ao fim do jogo, vencer e garantir o acesso à Liga dos Campeões."