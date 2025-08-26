Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Nuno Gomes e Vítor Paneira com Noronha Lopes

26 ago, 2025 - 20:33

Candidato deixou a novidade em entrevista ao canal Now.

A+ / A-

O candidato ao Benfica João Noronha Lopes anuncia que Nuno Gomes e Vítor Paneira vão fazer parte da sua estrutura para o futebol encarnado.

"Tenho uma boa notícia para dar aos benfiquistas. Vou trazer Nuno Gomes. Será o meu vice-presidente para o futebol, supervisionando todo o futebol. É um dos maiores goleadores da história do Benfica, um símbolo do benfiquismo, que tem muito conhecimento do futebol português. Tem muito conhecimento do Benfica e que desenvolveu muito conhecimento do futebol internacional. É um orgulho enorme tê-lo comigo. Será o 'vice' do futebol ao qual reportará o diretor geral. Esse vice-presidente estará a trabalhar comigo. O máximo responsável pelo futebol serei eu como presidente", disse, em entrevista ao canal Now.

Noronha Lopes acrescenta: "Vou ter Vítor Paneira como diretor técnico numa função essencial de ligação entre estrutura e a equipa de futebol. Uma função essencial de alguém que corporiza tudo aquilo que todos os benfiquistas gostam de ver: a garra, a ambição. Entre Nuno Gomes e Vítor Paneira, temos conhecimento, temos benfiquismo, temos profissionalismo, temos garra, ambição"

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?