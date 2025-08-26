Nuno Gomes e Vítor Paneira com Noronha Lopes

26 ago, 2025 - 20:33
O candidato ao Benfica João Noronha Lopes anuncia que Nuno Gomes e Vítor Paneira vão fazer parte da sua estrutura para o futebol encarnado.
"Tenho uma boa notícia para dar aos benfiquistas. Vou trazer Nuno Gomes. Será o meu vice-presidente para o futebol, supervisionando todo o futebol. É um dos maiores goleadores da história do Benfica, um símbolo do benfiquismo, que tem muito conhecimento do futebol português. Tem muito conhecimento do Benfica e que desenvolveu muito conhecimento do futebol internacional. É um orgulho enorme tê-lo comigo. Será o 'vice' do futebol ao qual reportará o diretor geral. Esse vice-presidente estará a trabalhar comigo. O máximo responsável pelo futebol serei eu como presidente", disse, em entrevista ao canal Now.
Noronha Lopes acrescenta: "Vou ter Vítor Paneira como diretor técnico numa função essencial de ligação entre estrutura e a equipa de futebol. Uma função essencial de alguém que corporiza tudo aquilo que todos os benfiquistas gostam de ver: a garra, a ambição. Entre Nuno Gomes e Vítor Paneira, temos conhecimento, temos benfiquismo, temos profissionalismo, temos garra, ambição"