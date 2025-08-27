Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 27 ago, 2025
Liga dos Campeões

Benfica vs. Mourinho: Parte II decide entrada na Champions

27 ago, 2025 - 10:26 • Lusa

Nulo na Turquia adiou decisão para a Luz, onde os encarnados discutirão, com o Fenerbahçe, um lugar na fase de liga.

O Benfica recebe esta quarta-feira o Fenerbahçe, treinado por José Mourinho, na segunda mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, depois de um nulo na Turquia ter deixado tudo em aberto.

Depois de eliminar o Nice, o conjunto encarnado está perto de regressar à fase de liga da Champions, no segundo ano do novo formato, tendo pela frente o vice-campeão da Turquia, treinado por um técnico luso que venceu a prova por duas vezes, com o FC Porto e o Inter Milão.

O jogo surge cinco dias depois do triunfo ante o Tondela (3-0), na I Liga, na qual o conjunto orientado por Bruno Lage venceu as duas partidas que disputou, num arranque até aqui incólume – em seis jogos disputados, marcaram nove golos e não sofreram nenhum.

Certa é a ausência de Florentino Luís, que foi expulso em Istambul, ao contrário dos primeiros cinco nomes do onze inicial – Trubin na baliza e Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl na defesa –, já anunciados pelo treinador, Bruno Lage.

Do outro lado, Mourinho trouxe 24 jogadores consigo no regresso a Lisboa, e a um clube que também orientou, tendo o médio Yüksek como principal novidade em relação à convocatória da primeira mão.

O Benfica e o Fenerbahçe decidem na quarta-feira a presença na fase de liga da Champions, na qual já está o Sporting, bicampeão nacional, em partida marcada para as 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do esloveno Slavko Vincic.

