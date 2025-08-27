Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 27 ago, 2025
Benfica

Bruno Lage: "Os adeptos merecem noites europeias como as que vivemos na época passada"

27 ago, 2025 - 22:36 • Eduardo Soares da Silva

Benfica venceu o Fenerbahçe e apurou-se para a fase principal da Liga dos Campeões.

Bruno Lage, treinador do Benfica, ficou satisfeito que os jogadores conseguiram manter o plano de "manter o controlo emocional" e apurar-se para a fase principal da Liga dos Campeões.

Em declarações à Sport TV, o técnico explica o papel de Leandro Barreiro, elogia Akturkoglu, que decidiu a eliminatória, e destaca o bom arranque de época ainda sem sofrer golos.

Objetivo era entrar forte? "O objetivo era vencer o jogo e manter o controlo emocional, não ser levados pela euforia, mas manter o nosso plano. Tínhamos de ser nós a dominar o jogo e foi o que aconteceu. Fizemos 90 minutos muito bons, vencemos e estamos na Liga dos Campeões."

Papel de Barreiro no onze: "Em jeito de brincadeira, pedi ao mister Carlos Carvalhal qual era a diferença de jogar com o Florentino e o Barreiro. É importante que as pessoas percebam que, quando se joga com o Barreiro, não se está a jogar com mais um trinco."

Mais da estratégia: "As segundas bolas são importantes, mas o mais importante é podermos atacar o espaço que nos podem oferecer. Os jogadores fizeram 90 minutos com um plano de jogo muito bom. Mérito deles, foram fantásticos. Os nossos adeptos merecem viver noites europeias como aquelas que vivemos na época passada."

Festejo tímido de Akturkoglu tem mensagem? "Não é nenhuma mensagem. Independentemente de haver proposta, o Akturkoglu é isto: um excelente jogador, um ótimo profissional e um grande homem."

Bom arranque: "Supertaça, qualificação para a Liga dos Campeões e e agora o objetivo principal é vencer os três pontos em Alverca."

