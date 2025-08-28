Gaspar Ramos: "Com o plantel que temos, acho que podemos exibir-nos a outro nível"

José Gaspar Ramos está "satisfeito" com a a entrada do Benfica na fase de liga da Champions 2025/26, mas quer mais.

As águias eliminaram o Fenerbahçe no play-off e juntaram-se ao Sporting na competição milionária. Um apuramento "fundamental", que "está conseguido", embora Gaspar Ramos ainda apresente reservas.

"A equipa não é constante e isso preocupa-nos. Foram jogos relativamente fáceis, mas agora daqui para a frente as coisas vão ser bem piores. As equipas vão ter mais qualidade", começa por referir em entrevista a Bola Branca o antigo dirigente encarnado.

"Com o plantel que temos acho que podemos ganhar e exibir-nos a outro nível. Há algo de instável naquele grupo que, sendo ele valioso, não produz o que estamos à espera. Com maior tranquilidade. Ontem [quarta-feira] começamos a ficar preocupados. E é isso que acontece muitas vezes e não pode continuar a acontecer", acrescenta.

Entretanto, o mercado de verão vai encerrar na próxima semana. Para além de não observar grande necessidade de mexidas no plantel de Bruno Lage, Gaspar Ramos apela a que alguns jovens do grupo sejam mais utilizados.

"O Benfica não nada em dinheiro e portanto tem de gerir bem o plantel, que é largo e com qualidade. Pode haver um caso ou outro para corrigir, mas não vejo nada em especial [para mexer]... que seja uma necessidade absoluta. Temos jogadores portugueses aos quais é necessário transmitir confiança. Formamos jogadores e depois desmotivamo-los. É preciso tomar em consideração esses jogadores", finaliza.