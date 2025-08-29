Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 29 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica anuncia princípio de acordo com o Fenerbahçe para venda de Aktürkoglu

29 ago, 2025 - 13:07 • Inês Braga Sampaio

Galatasaray tem direito de preferência sobre o avançado turco, que pode render até 25 milhões de euros às águias.

A+ / A-

O Benfica informa, esta sexta-feira, que chegou a princípio de acordo com o Fenerbahçe para a venda de Akem Aktürkoglu. Contudo, o Galatasaray tem direito de preferência sobre o avançado turco, pelo que resta perceber se pretende exercê-lo.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMV), o Benfica explica que o Fenerbahçe aceitou pagar um valor base de 22,5 milhões de euros, a que acrescem mais 2,5 milhões em variáveis. O valor total da transferência pode chegar aos 25 milhões de euros.

"Mais se acrescenta que o Galatasaray já foi informado destas condições, visto ter um direito de preferência", pode ler-se.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Aktürkoglu deixa o Benfica quase um ano depois de ter chegado, em setembro de 2024. Na altura, foi uma contratação de último dia de mercado de transferências. Os encarnados pagaram 12 milhões de euros ao Galatasaray, que ficou com direito a 10% da mais-valia de uma futura venda.

Significa isto que o Benfica vai lucrar, pelo menos, 10,5 milhões de euros com o extremo internacional turco, de 25 anos. Caso não exerça o direito de preferência, o Galatasaray encaixará mais 1,5 milhões.

Aktürkoglu despede-se da Luz com 17 golos e 11 assistências em 58 jogos. O último golo apurou o Benfica para a fase regular da Liga dos Campeões, precisamente frente ao Fenerbahçe, que caiu para a Liga Europa. Uma derrota que custou o lugar de treinador a José Mourinho.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 29 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?