Benfica anuncia princípio de acordo com o Fenerbahçe para venda de Aktürkoglu

O Benfica informa, esta sexta-feira, que chegou a princípio de acordo com o Fenerbahçe para a venda de Akem Aktürkoglu. Contudo, o Galatasaray tem direito de preferência sobre o avançado turco, pelo que resta perceber se pretende exercê-lo.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMV), o Benfica explica que o Fenerbahçe aceitou pagar um valor base de 22,5 milhões de euros, a que acrescem mais 2,5 milhões em variáveis. O valor total da transferência pode chegar aos 25 milhões de euros.

"Mais se acrescenta que o Galatasaray já foi informado destas condições, visto ter um direito de preferência", pode ler-se.

Aktürkoglu deixa o Benfica quase um ano depois de ter chegado, em setembro de 2024. Na altura, foi uma contratação de último dia de mercado de transferências. Os encarnados pagaram 12 milhões de euros ao Galatasaray, que ficou com direito a 10% da mais-valia de uma futura venda.

Significa isto que o Benfica vai lucrar, pelo menos, 10,5 milhões de euros com o extremo internacional turco, de 25 anos. Caso não exerça o direito de preferência, o Galatasaray encaixará mais 1,5 milhões.

Aktürkoglu despede-se da Luz com 17 golos e 11 assistências em 58 jogos. O último golo apurou o Benfica para a fase regular da Liga dos Campeões, precisamente frente ao Fenerbahçe, que caiu para a Liga Europa. Uma derrota que custou o lugar de treinador a José Mourinho.