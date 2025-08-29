Benfica. Sudakov já está em Lisboa

29 ago, 2025 - 16:31
O médio ofensivo Georgiy Sudakov está em Lisboa para reforçar o Benfica.
O internacional ucraniano, de 22 anos, vai agora realizar testes médicos e exames físicos antes de assinar contrato com os encarnados.
Sudakov ainda jogou esta quinta-feira pelo Shaktar Donetsk e viajou, em voo privado, para Tires, acompanhado por Rui Pedro Braz, o diretor desportivo da equipa da Luz.
O negócio deve ser fechado por uma verba a rondar os 27 milhões de euros, mais cinco por objetivos.
A camisola 10 do Benfica deve ser para Sudakov.