  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Benfica. Sudakov já está em Lisboa

29 ago, 2025 - 16:31

Internacional ucraniano vem reforçar o meio-campo ofensivo da equipa da Luz.

O médio ofensivo Georgiy Sudakov está em Lisboa para reforçar o Benfica.

O internacional ucraniano, de 22 anos, vai agora realizar testes médicos e exames físicos antes de assinar contrato com os encarnados.

Sudakov ainda jogou esta quinta-feira pelo Shaktar Donetsk e viajou, em voo privado, para Tires, acompanhado por Rui Pedro Braz, o diretor desportivo da equipa da Luz.

O negócio deve ser fechado por uma verba a rondar os 27 milhões de euros, mais cinco por objetivos.

A camisola 10 do Benfica deve ser para Sudakov.

