Bruno Lage. “Temos de vencer este jogo" contra Alverca

O treinador do Benfica, Bruno Lage, garante equipa concentrada e motivada contra o Alverca.

Alverca

"A equipa está a recuperar bem, mais importante é mentalmente e ter a noção da importância dos jogos. A importância de vencer este tipo de jogos, de jogar este tipo de jogos fora de casa depois da Champions. Queremos os 3 pontos para o nosso objetivo maior. O Alverca é uma equipa interessante, estamos à espera de linha de 5, com um ataque muito forte à profundidade. Até foi com curiosidade que vi os movimentos do ponta de lança adversário, é muito forte, as oportunidades que criou são situações que temos de controlar. Fica o desafio de a equipa apresentar-se com uma postura de campeão porque temos de vencer este jogo"

Sudakov

Quando questionei a criatividade, era qual era o tipo de que se estaria a falar, jogadores de drible, de fazer passses, de rematar... acho que a equipa tem um pouco disso tudo. O que procuramos a nível de mercado é fazer crescer a equipa para sermos competitivos. Ainda não é uma situação oficial, há várias situações que estão a acontecer. Não vou comentar nada que não seja oficial. Quando assim for terei prazer em falar."

Akturkoglu

“Há uma proposta e quem de direito está a tratar do assunto. O Aktur esteve sempre muito feliz e com um comportamento exemplar, se assim não fosse não nos teria ajudado a vencer o Fenerbahçe."

Relaxamento?

"Temos de ter essa capacidade, enquanto estrutura, que os jogadores se sintam sempre motivados. Se assim não fosse, não teríamos conseguido manter o Aktur concentrado, vocês sentiram que foi um excelente profissional. Não tínhamos apenas um objetivo. Temos vários ao longo da época, que é vencer todos. Conseguimos a Supertaça, o apuramento e vencer todos os jogos de campeonato. O foco e motivação estão no máximo porque sentimos que os jogadores querem atingir os objetivos. Não temos mais lesionados."

Fecho do mercado

"Não vai afetar nem pode condicionar. Vou dar o exemplo do Aktur, tivemos a capacidade de manter toda a gente focada, os jogadores estarem alinhados para fazer pelo melhor. Estamos nesse caminho, de a equipa apresentar-se na sua melhor versão, disponível para ajudar e conquistar os 3 pontos."