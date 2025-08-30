Sudakov oficial no Benfica: saiba quanto vão desembolsar as águias

30 ago, 2025 - 22:34 • Ricardo Vieira
O Benfica anunciou este sábado a contratação do internacional ucraniano Heorhii Sudakov, ao Shakhtar Donetsk.
O médio de 22 anos é o novo "número 10" dos encarnados. Chega por empréstimo até ao final da época 2025/26, com opção de compra obrigatória.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O Benfica revelou os contornos do negócios, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
Os encarnados pagam 6,750 milhões de euros pelo empréstimo, a que acrescem 20, 250 milhões no final da temporada pela opção de compra obrigatória.
O acordo prevê ainda 5 milhões de euros em objetivos.
O Shakhtar Donetsk terá ainda direito a receber uma percentagem de 25% do valor de uma futura transferência do referido jogador.
"A Benfica SAD tem a opção de reduzir essa percentagem, de 25% para 15%, mediante o pagamento de um valor fixo de € 6 000 000 (seis milhões de euros)", referem as águias, em comunicado.