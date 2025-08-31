Benfica ganha mas acaba a sofrer em Alverca

31 ago, 2025 - 20:04 • Carlos Calaveiras
O Benfica venceu o Alverca, fora, por 2-1, em partida da jornada 4 da I Liga.
Os encarnados foram superiores até ao minuto 70 – altura em que Dedic foi expulso por acumulação de amarelos -, mas especialmente eficazes, novamente sem "nota artística".
Pelo Benfica marcaram Schjelderup e Dedic, ambos na primeira parte.
Após a expulsão, os ribatejanos apertaram, reduziram por Gui - o primeiro golo sofrido esta época pela equipa da Luz - e chegaram a criar algum frisson.
O Benfica soma agora três vitórias em três jogos do campeonato (em atraso continua a partida contra o Rio Ave).
Nota para a despedida de Florentino junto dos adeptos. O médio encarnado estará a caminho do Burnley.
