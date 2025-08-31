Bruno Lage. “A seguir à expulsão o jogo mudou”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, deixou críticas à arbitragem após a vitória contra o Alverca.

A partida

“Duas partes distintas. Com onze fomos claramente a melhor equipa em campo. Tivemos uma entrada muito boa na segunda parte também. A seguir à expulsão o jogo mudou. Fizemos 12 faltas, levamos seis cartões amarelos. O Dedic fez três faltas e levou dois cartões amarelos. O que eu retiro desta partida é que enquanto estava 11 contra 11 fomos claramente a melhor equipa. Também jogamos com 10 frente ao Fenerbahçe. O jogo foi sempre tranquilo. A forma como o Dedic levou o segundo amarelo, na minha opinião, não havia essa necessidade"

Alterações no onze

"Samu está num grande momento de forma. O número um é o Trubin, o Samu é o número dois. A cada momento, e assim que entendermos, a qualquer momento, o Samu joga. Tomás também foi uma opção estratégica e correu bem e não jogamos apenas com um homem na frente."

Paragem para as seleções, importante para o Benfica?

"Não vai ter grande importância. Para dar exemplo, vários jogadores vão jogar na quarta-feira e nós temos jogo na sexta-feira”.