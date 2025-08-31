Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Benfica

“Despedida de um grande jogador”. Bruno Lage dá abraço a Florentino

31 ago, 2025 - 21:58

O médio defensivo deixa as águias e vai jogar para Inglaterra.

O treinador do Benfica, Bruno Lage, confirma a saída de Florentino para o Burnley.

“Sobre o Tino dei-lhe um abraço. É a despedida de um grande jogador, que tive a oportunidade de o lançar e me ajudou imenso, quer na equipa B, quer na A. Também realcei a importância do Roger Schmidt, que o soube repescar em tempo útil. Tive uma conversa com o Florentino no Mundial de Clubes. Se aparecesse uma boa oportunidade, ele poderia ter uma aventura diferente no estrangeiro [Burnley]. Por isso, fizemos o reforço que fizemos no mercado. Pela época que fez, uma equipa de uma grande liga poderia vir buscá-lo. O Tino teria sempre espaço comigo porque gosto de ter dois jogadores competitivos por posição. A vinda do Manu foi exatamente para isso e a vindo do Enzo foi também”, disse na sala de imprensa.

Já quanto ao mercado, que encerra esta segunda-feira à noite, Lage disse apenas:

"Ainda temos muito trabalho pela frente. Ainda falta um dia para o fecho do mercado. Estamos a trabalhar no sentido de ter um plantel para jogar de três em três dias com a exigência do Benfica”.

