Mário Branco promete estar "atento e vigilante" aos critérios da arbitragem

O diretor-geral do Benfica, Mário Branco, promete estar "atento e vigilante" aos critérios que vão ser aplicados pelos árbitros nos restantes jogos do campeonato.

"O que nos preocupa e sobre o qual vamos estar atentos e vigilantes é se estes tipos de critérios de arbitragens se vão manter durante a temporada. Tivemos o cuidado de, antes do início da época, estar na Cidade do Futebol e perceber que tipo de recomendações que a nova Comissão de Arbitragem tinha para o remanescente da época e não percebi que houvesse um critério tão rigoroso como aquele que foi utilizado hoje neste campo”.

O dirigente recorda o que se passou em Alverca: “Acabámos por receber um cartão amarelo a cada duas faltas que fizemos. Parece-me extremamente rigoroso e até ilógico tendo em conta o tipo de jogo que aqui disputámos. Queria que estivéssemos todos atentos, vamos estar vigilantes e perfeitamente identificados com este tipo de coisas".

De recordar que Dedic foi expulso ao minuto 70 na partida contra o Alverca, que o Benfica venceu por 2-1.

Mário Branco lembrou ainda o que os encarnados já conseguiram esta temporada.

"Depois de uma pré-temporada, das mais desafiantes e exigentes do Benfica, praticamente sem férias conseguiram com distinção atingir os três objetivos a que nos propusemos: vencer a Supertaça, entrar na fase de liga da Champions e vencer os jogos do campeonato, neste caso, os três que disputámos".