Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Mário Branco promete estar "atento e vigilante" aos critérios da arbitragem

31 ago, 2025 - 21:41

Dirigente encarnado falou depois do Alverca – Benfica da quarta jornada da I Liga.

A+ / A-

O diretor-geral do Benfica, Mário Branco, promete estar "atento e vigilante" aos critérios que vão ser aplicados pelos árbitros nos restantes jogos do campeonato.

"O que nos preocupa e sobre o qual vamos estar atentos e vigilantes é se estes tipos de critérios de arbitragens se vão manter durante a temporada. Tivemos o cuidado de, antes do início da época, estar na Cidade do Futebol e perceber que tipo de recomendações que a nova Comissão de Arbitragem tinha para o remanescente da época e não percebi que houvesse um critério tão rigoroso como aquele que foi utilizado hoje neste campo”.

O dirigente recorda o que se passou em Alverca: “Acabámos por receber um cartão amarelo a cada duas faltas que fizemos. Parece-me extremamente rigoroso e até ilógico tendo em conta o tipo de jogo que aqui disputámos. Queria que estivéssemos todos atentos, vamos estar vigilantes e perfeitamente identificados com este tipo de coisas".

De recordar que Dedic foi expulso ao minuto 70 na partida contra o Alverca, que o Benfica venceu por 2-1.

Mário Branco lembrou ainda o que os encarnados já conseguiram esta temporada.

"Depois de uma pré-temporada, das mais desafiantes e exigentes do Benfica, praticamente sem férias conseguiram com distinção atingir os três objetivos a que nos propusemos: vencer a Supertaça, entrar na fase de liga da Champions e vencer os jogos do campeonato, neste caso, os três que disputámos".

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?