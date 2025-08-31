Recorde os melhores momentos do Alverca - Benfica

31 ago, 2025 - 16:45
97- FINAL (1-2).
90- Seis minutos de compensação
89- AMARELO para Barrenechea (Benfica)
86- AMARELO para Samu Soares (Benfica)
85- GOLO do ALVERCA. Marca DAVY GUI
Alverca pressiona em busca do golo.
82- SUBSTITUIÇÃO no Alverca. Sai Baseya e entra Gonçalo Esteves.
81- AMARELO para Lincoln e Touaizi (Alverca)
81- Lincoln cabeceia, defende Samu. O médio estava fora de jogo.
79- SUBSTITUIÇÃO no Benfica. Sai Leandro Barreiro e entra António Silva.
74- SUBSTITUIÇÃO no Alverca. Sai Chiquinho (lesionado) e entra Sandro Lima
70- VERMELHO para Dedic. Segundo AMARELO. Benfica com 10 a partir de agora.
69- SUBSTITUIÇÃO no Alverca. Saem James, Nuossi e Abdulai. Entram Lincoln, Chissumba e Davy Gui
65- SUBSTITUIÇÃO no Benfica: Entram Florentino, Prestianni e Pavlidis. Saem Rios, Schjelderup e Ivanovic
60- AMARELO para Sabit Abdulai (Alverca)
59- AMARELO para Otamendi (Benfica)
53- AO POSTE. Remate de Schjelderup ao ferro.
50- Livre direto de Chiquinho e grande defesa de Samu para canto.
46- AMARELO para Rios (Benfica)
SEGUNDA PARTE
O Benfica teve grande eficácia em Alverca e já tem dois golos marcados, um a abrir e outro a fechar o primeiro tempo. A equipa ribatejana até rematou mais na busca do golo.
47- INTERVALO (0-2)
46- Defende Samu
44- GOLO do BENFICA. Marca DEDIC
42- Mais um ataque do Alverca, mas desta vez a bola vai parar às mãos de Samu sem perigo.
36- Remate de longe de Rios sai pouco ao lado.
Alverca tem crescido nos últimos minutos. Benfica parece algo adormecido.
34- Cabeceamento de Marezi sai fácil para Samu
30- AMARELO para James (Alverca)
26- Contra-ataque rápido do Alverca e Nuozzia rematar pela direita para defesa complicada de Samuel Soares.
24- Chiquinho foge pela esquerda e cruza para Mareza, que obriga Samu a defesa atenta.
[Problemas técnicos obrigam a Renascença a completar o minuto a minuto por aqui. F5 para atualizar]