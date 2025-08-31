Recorde os melhores momentos do Alverca - Benfica

ALVERCA 1-2 BENFICA (Final)

97- FINAL (1-2).

90- Seis minutos de compensação

89- AMARELO para Barrenechea (Benfica)

86- AMARELO para Samu Soares (Benfica)

85- GOLO do ALVERCA. Marca DAVY GUI

Alverca pressiona em busca do golo.

82- SUBSTITUIÇÃO no Alverca. Sai Baseya e entra Gonçalo Esteves.

81- AMARELO para Lincoln e Touaizi (Alverca)

81- Lincoln cabeceia, defende Samu. O médio estava fora de jogo.

79- SUBSTITUIÇÃO no Benfica. Sai Leandro Barreiro e entra António Silva.

74- SUBSTITUIÇÃO no Alverca. Sai Chiquinho (lesionado) e entra Sandro Lima

70- VERMELHO para Dedic. Segundo AMARELO. Benfica com 10 a partir de agora.

69- SUBSTITUIÇÃO no Alverca. Saem James, Nuossi e Abdulai. Entram Lincoln, Chissumba e Davy Gui

65- SUBSTITUIÇÃO no Benfica: Entram Florentino, Prestianni e Pavlidis. Saem Rios, Schjelderup e Ivanovic

60- AMARELO para Sabit Abdulai (Alverca)

59- AMARELO para Otamendi (Benfica)

53- AO POSTE. Remate de Schjelderup ao ferro.

50- Livre direto de Chiquinho e grande defesa de Samu para canto.

46- AMARELO para Rios (Benfica)

SEGUNDA PARTE

O Benfica teve grande eficácia em Alverca e já tem dois golos marcados, um a abrir e outro a fechar o primeiro tempo. A equipa ribatejana até rematou mais na busca do golo.

47- INTERVALO (0-2)

46- Defende Samu

44- GOLO do BENFICA. Marca DEDIC

42- Mais um ataque do Alverca, mas desta vez a bola vai parar às mãos de Samu sem perigo.

36- Remate de longe de Rios sai pouco ao lado.

Alverca tem crescido nos últimos minutos. Benfica parece algo adormecido.

34- Cabeceamento de Marezi sai fácil para Samu

30- AMARELO para James (Alverca)

26- Contra-ataque rápido do Alverca e Nuozzia rematar pela direita para defesa complicada de Samuel Soares.

24- Chiquinho foge pela esquerda e cruza para Mareza, que obriga Samu a defesa atenta.

[Problemas técnicos obrigam a Renascença a completar o minuto a minuto por aqui. F5 para atualizar]