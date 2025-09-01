Menu
  18h15
  01 set, 2025
Benfica oficializa compra de Lukébakio ao Sevilha

01 set, 2025 - 21:18 • Inês Braga Sampaio , Carlos Calaveiras

O extremo internacional belga, de 27 anos, custa 20 milhões de euros, mais quatro por objetivo. Assina contrato até 2030.

O Benfica confirma, esta segunda-feira, a contratação do extremo internacional belga Dodi Lukébakio ao Sevilha.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os encarnados informam que avançado, de 27 anos, custa 20 milhões de euros, mais quatro milhões por objetivos.

Dodi assina contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até junho de 2030, e fica com cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Formado no Anderlecht, Dodi passou por Toulouse, Charleroi, Watford e Fortuna Dusseldorf antes de chegar ao Hertha, em 2019. No verão de 2023, o Sevilha comprou-o por dez milhões.

Na temporada passada, Dodi Lukébakio marcou 11 golos e fez duas assistências em 39 jogos ao serviço dos andaluzes.

O extremo deverá ser o último reforço do Benfica neste mercado de verão.

Esta segunda-feira, o diretor desportivo dos encarnados, Rui Pedro Braz, referiu que, com esta contratação, "em princípio, o plantel está fechado". Contudo, ressalvou que, "até ao fecho do mercado, tudo é possível".

