Benfica oficializa saída de Florentino

01 set, 2025 - 18:54

Médio segue para o Burnley.

O Benfica confirma a transferência de Florentino para o Burnley, de Inglaterra.

Em comunicado à CMVM, os encarnados adiantam que o jogador segue por “empréstimo até ao final da época desportiva 2025/26, por um montante de € 2 000 000 (dois milhões de euros).”

“O referido acordo inclui uma cláusula obrigatória para o exercício da transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, pelo montante de € 24 000 000 (vinte quatro milhões de euros), pelo que o valor global da transferência ascenderá ao montante de € 26 000 000 (vinte seis milhões de euros)”, acrescenta.

O jogador esteve 15 anos de águia ao peito.

