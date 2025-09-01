Menu
Caparrós garante que Dodi Lukébakio é "contratação magnífica" para o Benfica

01 set, 2025 - 12:45 • Rui Viegas , Luís Aresta

O experiente técnico espanhol trabalhou com o extremo internacional belga, de 27 anos, na época passada, no Sevilha.

A+ / A-

Dodi Lukébakio é uma “contratação magnífica” para o Benfica, na opinião do seu ex-treinador Joaquin Caparrós.

O experiente técnico espanhol trabalhou com o extremo internacional belga, de 27 anos, na época passada, no Sevilha. Numa entrevista a Bola Branca, Caparrós abre o apetite aos adeptos do Benfica.

“É um futebolista magnífico, bom profissional, um desequilibrador. Creio que é uma fantástica contratação para o Benfica”, declara.

O ex-técnico do Sevilha descreve Dodi Lukébakio como “um jogador rápido, bom tecnicamente que, sobretudo, tem golo” e que não terá dificuldades em adaptar-se a este novo desafio.

“O Dodi vai adaptar-se perfeitamente. É um bom jogador e os bons jogadores adaptam-se rapidamente às equipas e aos campeonatos”, considera o treinador espanhol, de 69 anos.

Caparrós "gostou muito" de Dodi

Os 11 golos e duas assistências de Dodi na época passada, em Sevilha, deixaram a melhor das impressões a Caparrós.

“Gostei muito porque é um profissional muito bom”, afirma, antes de confirmar que Dodi tem tudo para encantar os adeptos encarnados “totalmente”: “Creio que o Benfica fez uma contratação magnífica.”

Dodi Lukébakio vai custar cerca de 20 milhões de milhões ao Benfica, segundo a imprensa espanhola. Assinará contrato até 2030.

