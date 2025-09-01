Rui Pedro Braz diz que plantel do Benfica "está fechado, mas tudo é possível"

O diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, não põe de lado quaisquer surpresas de última hora, apesar de garantir que o plantel de Bruno Lage fica fechado com a contratação de Dodi Lukébakio ao Sevilha.

"Em princípio, o plantel está fechado, mas até ao fecho do mercado tudo é possível", afirmou o dirigente, esta segunda-feira, à chegada a Lisboa com Lukébakio, que assim deverá ser a última contratação das águias.



Também em declarações aos jornalistas, o extremo internacional belga, de 27, mostrou-se entusiasmado com o novo desafio: "É um grande clube, claro que estou feliz, mas agora não quero falar muito porque tenho muitas coisas para fazer. Estou muito entusiasmado."

Dodi Lukébakio vai custar cerca de 20 milhões de milhões ao Benfica, segundo a imprensa espanhola. Assinará contrato até 2030.

