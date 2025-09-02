Menu
Benfica contrata internacional dinamarquesa

02 set, 2025 - 01:21

Caroline Moller jogou quatro épocas no Real Madrid.

A+ / A-

O Benfica oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Caroline Moller, internacional dinamarquesa de 26 anos.

A polivalente médio ofensiva, que chega do Real Madrid, assina contrato com as águias até 2027.

A atleta mostra-se “feliz e entusiasmada” por chegar ao Benfica.

“Eu, como jogadora, gosto de marcar golos e de assistir. Gosto de praticar um futebol ofensivo, gosto de ter a bola e de jogar futebol. Espero poder demonstrar isso no campo e contribuir com muitos golos e assistências, e que isso comece já neste fim de semana", disse.

O mercado de transferências no futebol feminino fecha a 15 de setembro.

