Benfica contrata internacional dinamarquesa

02 set, 2025 - 01:21
O Benfica oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Caroline Moller, internacional dinamarquesa de 26 anos.
A polivalente médio ofensiva, que chega do Real Madrid, assina contrato com as águias até 2027.
A atleta mostra-se “feliz e entusiasmada” por chegar ao Benfica.
“Eu, como jogadora, gosto de marcar golos e de assistir. Gosto de praticar um futebol ofensivo, gosto de ter a bola e de jogar futebol. Espero poder demonstrar isso no campo e contribuir com muitos golos e assistências, e que isso comece já neste fim de semana", disse.
O mercado de transferências no futebol feminino fecha a 15 de setembro.