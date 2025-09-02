Benfica vende Andreia Faria às sauditas do Al-Nassr

02 set, 2025 - 16:00 • Inês Braga Sampaio
O Benfica anunciou, esta terça-feira, a venda de Andreia Faria ao Al-Nassr, da Arábia Saudita.
A média internacional portuguesa, de 25 anos, embarca na primeira aventura fora de Portugal, depois de os dois clubes terem chegado a acordo para a sua transferência.
É a segunda jogadora da seleção nacional, em duas semanas, a rumar à Arábia Saudita, depois de Jéssica Silva ter assinado pelo Al-Hilal.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
"Andreia Faria fica associada a sete épocas de história com grande impacto do Benfica nas competições femininas", elogia o Benfica, que deseja "boa sorte" à centrocampista para o novo desafio.
Formada entre Diogo Cão e Abambres, Andreia Faria brilhou no Vilaverdense, em 2017/18, antes de ingressar no Benfica na temporada seguinte.
Na Luz, a jogadora foi pentacampeã nacional e venceu duas Taças de Portugal, cinco Taças da Liga e três Supertaças. Na última época, fez 38 jogos e uma assistência pelo Benfica.