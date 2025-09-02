Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 02 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica vende Andreia Faria às sauditas do Al-Nassr

02 set, 2025 - 16:00 • Inês Braga Sampaio

A média portuguesa acompanha rumo à Arábia Saudita a colega de seleção Jéssica Silva, que assinou pelo Al-Hilal.

A+ / A-

O Benfica anunciou, esta terça-feira, a venda de Andreia Faria ao Al-Nassr, da Arábia Saudita.

A média internacional portuguesa, de 25 anos, embarca na primeira aventura fora de Portugal, depois de os dois clubes terem chegado a acordo para a sua transferência.

É a segunda jogadora da seleção nacional, em duas semanas, a rumar à Arábia Saudita, depois de Jéssica Silva ter assinado pelo Al-Hilal.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Andreia Faria fica associada a sete épocas de história com grande impacto do Benfica nas competições femininas", elogia o Benfica, que deseja "boa sorte" à centrocampista para o novo desafio.

Formada entre Diogo Cão e Abambres, Andreia Faria brilhou no Vilaverdense, em 2017/18, antes de ingressar no Benfica na temporada seguinte.

Na Luz, a jogadora foi pentacampeã nacional e venceu duas Taças de Portugal, cinco Taças da Liga e três Supertaças. Na última época, fez 38 jogos e uma assistência pelo Benfica.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 02 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda