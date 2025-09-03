Menu
  • Bola Branca 12h44
  • 03 set, 2025
Eleições a 25 outubro

Benfica vai ter debate com todos e entrevistas individuais

03 set, 2025 - 16:07

Está prevista a votação presencial no continente e eletrónica nas ilhas e estrangeiro, mas aí só com acordo de todas as candidaturas.

O regulamento eleitoral do Benfica prevê um debate na Btv com todos os candidatos às eleições de 25 de outubro.

A campanha eleitoral oficial vai decorrer entre 14 de outubro e a véspera da primeira volta.

A proposta esclarece que “caso algum candidato recuse participar, o debate far-se-á com os restantes”.

Vai também haver entrevista individuais, tempos de antena e espaço de campanha no site, na televisão e no jornal do clube.

Está prevista a votação presencial no continente e eletrónica nas ilhas e estrangeiro, mas aí só com acordo de todas ascandidaturas.

João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes, Martim Mayer, Cristóvão Carvalho, Rui Costa e Luís Filipe Vieira concorrem à presidência, enquanto João Leite é candidato à Mesa da Assembleia Geral.

As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro e a segunda volta vai ter de decorrer no espaço máximo de 15 dias.

O regulamento vai ser votado pelos sócios a 27 de setembro.

