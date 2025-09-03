Menu
Os inscritos do Benfica para a Champions

03 set, 2025 - 19:12

Lista dos encarnados tem 30 nomes, incluindo os quatro lesionados de longa duração.

A UEFA divulga a lista de 30 inscritos do Benfica para a Liga dos Campeões.

Nas escolhas de Bruno Lage constam os lesionados de longa duração: Bah, Manu, Nuno Félix e Bruma.

Entre os jogadores apresentados estão já alguns da “lista B” (com asterísco), para jovens formados localmente, mas convém lembrar que esta lista pode ser acrescentada até 24 horas antes das partidas.

Lista do Benfica
Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares e Diogo Ferreira*
Defesas: Dedic, Bah, António Silva, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl, Obrador, Leandro Santos*, Joshua Wynder* e Gonçalo Oliveira*
Médios: Barrenechea, Aursnes, Sudakov, Manu Silva, Leandro Barreiro, Richard Ríos, Nuno Félix*, João Veloso* e Diogo Prioste*
Avançados: Ivanovic, Lukebakio, Pavlidis, Schjelderup, Prestianni, Bruma, Henrique Araújo e João Rego*

