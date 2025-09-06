Menu
Futebol feminino

Benfica contrata média norte-americana

06 set, 2025 - 20:06

Carissa Boeckmann vem ocupar a vaga deixada em aberto por Andreia Faria.

O Benfica oficializou a contratação de Carissa Boeckmann. A médio norte-americana, de 22 anos, assinou até 2027.

A jogadora, que chega dos Portland Thorns, diz-se “superentusiasmada para começar”.

Carissa Boeckmann deixa elogios aos encarnados: “É um clube incrível, uma cultura incrível, um contexto incrível. Estou muito animada".

De recordar que o Benfica transferiu a médio Andreia Faria para o Al Nassr e tem outra médio com uma lesão grave: Andreia Norton.

A equipa da Luz abre, este domingo, oficialmente, a temporada com a disputa da Supertaça contra o Torreense.

