Benfica contrata média norte-americana

06 set, 2025 - 20:06
O Benfica oficializou a contratação de Carissa Boeckmann. A médio norte-americana, de 22 anos, assinou até 2027.
A jogadora, que chega dos Portland Thorns, diz-se “superentusiasmada para começar”.
Carissa Boeckmann deixa elogios aos encarnados: “É um clube incrível, uma cultura incrível, um contexto incrível. Estou muito animada".
De recordar que o Benfica transferiu a médio Andreia Faria para o Al Nassr e tem outra médio com uma lesão grave: Andreia Norton.
A equipa da Luz abre, este domingo, oficialmente, a temporada com a disputa da Supertaça contra o Torreense.