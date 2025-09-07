Menu
Casa de novo reforço do Benfica destruída por ataque russo em Kiev

07 set, 2025 - 10:20 • João Malheiro

O apartamento em Kiev do jogador, onde viviam a mulher e a filha de dois anos, ficou completamente destruído.

A+ / A-

A casa do médio ucraniano Georgiy Sudakov, novo reforço do SL Benfica, foi destruída nos ataques russos à Ucrânia deste domingo.

O apartamento em Kiev do jogador ficou completamente destruído, como é possível ver em imagens que partilhou através do Telegram.

Também a mulher de Sudakov, grávida de oito meses e que vivia no edifício com a filha de dois anos, partilhou os estragos, através do seu Instagram.

"Graças a Deus, estamos vivos", escreveu, mais tarde.

O ataque realizado este domingo pela Rússia à capital da Ucrânia, que implicou 805 drones e mísseis, foi a maior investida do género desde o início da guerra, matando pelo menos três pessoas, avançaram as autoridades ucranianas.

Segundo a Força Aérea, a Ucrânia conseguiu abater e neutralizar 747 drones e quatro mísseis, mas houve nove impactos de mísseis e 56 ataques com drones em 37 locais de todo o país, tendo os detritos das armas caído em oito áreas.

