Benfica SAD volta a apresentar contas positivas

A Benfica SAD apresentou resultados positivos de 34,4 milhões de euros no exercício 2024/25. É o regresso aos lucros.

Os números positivos chegaram devido à transferência de jogadores. De notar que o resultado líquido seria negativo em 12 milhões de euros sem as receitas extraordinárias.

Nas vendas até final de junho estão, entre outros, as saídas de Arthur Cabral, João Neves e Marcos Leonardo.

A SAD registou um resultado positivo, entre contratações e vendas, de 46,7 milhões de euros.

Os gastos operacionais subiram até aos 226 milhões de euros, mais 20 milhões do que no exercício anterior. Está aqui incluída a indemnização ao técnico Roger Schmidt.

Já os rendimentos operacionais chegaram aos 230 milhões de euros, mais 54 milhões.

Os capitais próprios também subiram até aos 116 milhões de euros, o valor mais alto dos últimos quatro anos.

Por sua vez, a dívida líquida baixou cinco milhões de euros (196,9 milhões de euros) e o passivo caiu 2%.