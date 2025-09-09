Menu
  • Bola Branca 12h45
  • 09 set, 2025
Otamendi “veio jogar lesionado” pela Argentina

09 set, 2025 - 16:48

Lionel Scaloni confirma que o Benfica tentou que o atleta não jogasse, mas o central terá pedido para atuar.

O selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, confirma que Otamendi jogou lesionado contra a Venezuela.

“Veio jogar lesionado, às vezes contra a decisão do seu clube [Benfica], e isso diz muito", assumiu o técnico.

Scaloni admitiu que chegou a pensar dar algum descanso ao central dos encarnados, mas que mudou de ideias após uma conversa com o jogador.

"A minha ideia era deixá-lo descansar, mas conversei com ele e, na verdade, ele merecia ter jogado aquela partida e merece reconhecimento."

Neste partida, vencida pela Argentina, por 3-0, Messi e Otamendi despediram-se da Seleção em terreno argentino. Os dois veteranos vão ainda jogar no próximo Mundial 2026.

De recordar que Otamendi é o único totalista do Benfica esta temporada.

