Otamendi “veio jogar lesionado” pela Argentina

O selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, confirma que Otamendi jogou lesionado contra a Venezuela.

“Veio jogar lesionado, às vezes contra a decisão do seu clube [Benfica], e isso diz muito", assumiu o técnico.

Scaloni admitiu que chegou a pensar dar algum descanso ao central dos encarnados, mas que mudou de ideias após uma conversa com o jogador.

"A minha ideia era deixá-lo descansar, mas conversei com ele e, na verdade, ele merecia ter jogado aquela partida e merece reconhecimento."

Neste partida, vencida pela Argentina, por 3-0, Messi e Otamendi despediram-se da Seleção em terreno argentino. Os dois veteranos vão ainda jogar no próximo Mundial 2026.

De recordar que Otamendi é o único totalista do Benfica esta temporada.