Otamendi “veio jogar lesionado” pela Argentina

09 set, 2025 - 16:48
O selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, confirma que Otamendi jogou lesionado contra a Venezuela.
“Veio jogar lesionado, às vezes contra a decisão do seu clube [Benfica], e isso diz muito", assumiu o técnico.
Scaloni admitiu que chegou a pensar dar algum descanso ao central dos encarnados, mas que mudou de ideias após uma conversa com o jogador.
"A minha ideia era deixá-lo descansar, mas conversei com ele e, na verdade, ele merecia ter jogado aquela partida e merece reconhecimento."
Neste partida, vencida pela Argentina, por 3-0, Messi e Otamendi despediram-se da Seleção em terreno argentino. Os dois veteranos vão ainda jogar no próximo Mundial 2026.
De recordar que Otamendi é o único totalista do Benfica esta temporada.