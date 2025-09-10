Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Dedic pára 15 dias. "Não se preocupem. Em breve estou de volta".

10 set, 2025 - 21:30

Lateral direito lesionou-se ao serviço da seleção da Bósnia.

A+ / A-

A lesão de Amar Dedic não é tão grave como o selecionador da Bósnia chegou a temer, mas o defesa direito vai perder cerca de 15 dias.

O lateral direito lesionou-se na seleção e foi, esta quarta-feira, reavaliado pelo departamento médico dos encarnados. O diagnóstico é “uma entorse traumática do joelho direito com estiramento capsular”.

Entretanto, o atleta já reagiu nas redes sociais: "Não se preocupem. Em breve estou de volta".

De recordar, no entanto, que à chegada a Lisboa, o internacional bósnio queixou-se de dores no joelho.

A confirmar-se este tempo de paragem, Dedic falha a primeira jornada da Liga dos Campeões.

De recordar que o jogador já estava castigado para a partida do campeonato contra o Santa Clara.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas