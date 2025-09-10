Dedic pára 15 dias. "Não se preocupem. Em breve estou de volta".

A lesão de Amar Dedic não é tão grave como o selecionador da Bósnia chegou a temer, mas o defesa direito vai perder cerca de 15 dias.

O lateral direito lesionou-se na seleção e foi, esta quarta-feira, reavaliado pelo departamento médico dos encarnados. O diagnóstico é “uma entorse traumática do joelho direito com estiramento capsular”.

Entretanto, o atleta já reagiu nas redes sociais: "Não se preocupem. Em breve estou de volta".

De recordar, no entanto, que à chegada a Lisboa, o internacional bósnio queixou-se de dores no joelho.

A confirmar-se este tempo de paragem, Dedic falha a primeira jornada da Liga dos Campeões.

De recordar que o jogador já estava castigado para a partida do campeonato contra o Santa Clara.