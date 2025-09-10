João Noronha Lopes. “Há um contrato à espera de Bernardo Silva”

O candidato à presidência do Benfica, João Noronha Lopes, confirma que tem “um contrato à espera de Bernardo Silva”.

A confirmação foi deixada, esta quarta-feira, pelo empresário, em declarações ao jornal “A Bola”.

“Sim, confirmo que há um contrato à espera de Bernardo Silva. E quero muito trazer o Bernardo já em janeiro. Personifica tudo aquilo que eu quero para o Benfica. Identidade, cultura de vitória e é um grande benfiquista. E posso garantir-lhe que não vamos parar por aqui”, referiu.

De recordar que Bernardo Silva está no último ano de contrato com o Manchester City.

As eleições na equipa da Luz estão marcadas para o final de outubro e há, para já, mais cinco candidatos: Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.